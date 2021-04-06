В агентстве ЕС признали связь между вакциной AstraZeneca и тромбами

Высокопоставленный представитель Агентства по лекарственным средствам ЕС (EMA) заявил о связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и возникновением тромбов у отдельных вакцинированных людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

"На мой взгляд, сейчас мы можем это сказать, есть очевидная связь с вакциной. Но что вызывает такую ​​реакцию, мы еще не знаем. Эти церебральные тромбозы с недостаточностью тромбоцитов, пожалуй, являются основным фактором, требующим исследования. В итоге в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит", - сказал глава отдела вакцинации EMA Марко Кавалери в интервью изданию.

По его словам, среди вакцинированных людей больше случаев церебрального тромбоза с дефицитом тромбоцитов среди молодых людей, чем ожидали в ЕМА.

"Наш процесс оценки еще далек от завершения. Дело в том, что на этой неделе мы начнем давать некоторые предварительные определения, но вряд ли у нас получится указать возрастные ограничения, как это сделали разные страны. По той простой причине, что мы являемся регулирующим органом и должны иметь очень точные данные о соотношении риска и пользы", - сказал Кавалери.

До сих пор EMA рекомендовало вакцину AstraZeneca как безопасную и, как и британо-шведский производитель, указывало на отсутствие доказательств связи между вакциной и тромбами. Однако несколько стран ЕС, включая Германию, ограничили использование вакцины.

"Мы пытаемся получить точную картину того, что происходит, чтобы детально определить, насколько этот синдром вызван вакциной", - добавил Кавалери.

Ранее в Великобритании заявили о 30 случаях развития тромбов у пациентов, привитых вакциной AstraZeneca от коронавируса до 24 марта. По состоянию на эту дату было вакцинировано 18 млн человек.

В начале марта десятки стран Европы приостанавливали использование вакцины из-за таких сообщений, но после заключения регулятора ЕС в основном восстановили прививки.

Подробнее об этом в статье Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины