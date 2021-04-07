Прем’єр Чехії звільнить главу МОЗ, який виступає проти купівлі "Спутник V"

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш замінить міністра охорони здоров'я у середу, залучивши четвертого керівника сектору охорони здоров'я з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чинний міністр Ян Блатний прийняв посаду в жовтні саме тоді, коли зростали інфекції COVID-19, і три піки пандемії з того часу забрали більше 27 000 життів і поставили країну з 10,7 мільйона на перше місце в глобальному рейтингу смертності на душу населення.

Представниця уряду заявила, що Петр Аренбергер, директор празької лікарні, замінить Блатного.

Минулого місяця Бабіш критикував Блатного за такі проблеми, як відсутність підтримки нових ліків від COVID-19 та реалізація міністерством планів використання швидкого тестування для відкриття шкіл.

Блатний також був рішучим противником використання російської вакцини "Спутник V" до того, як її затвердять регулятори Європейського Союзу.

Бабіш на минулому тижні заявляв, що відсутність вакцин у ЄС може змусити його країну звернутися за препаратом до РФ.

Президент Мілош Земан, який лобіює тісніші стосунки з Китаєм та Росією, домагався відставки Блатного через його спротив російській вакцині.

Ресторани, непромислові магазини роздрібної торгівлі та більшість шкільних класів були закриті майже безперервно з жовтня, за винятком кількох тижнів у грудні.

Зі зменшенням числа нових випадків та зняттям тиску на лікарні уряд планує з понеділка знову відкрити деякі шкільні класи та дозволити вільний проїзд країною, що заборонено з березня.