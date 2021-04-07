Глава МЗС Польщі приїде в Україну в четвер

8 квітня міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відвідає Україну з робочим візитом, щоб обговорити, серед іншого, останні дестабілізуючі дії Росії.

Про це у середу повідомили в пресслужбі МЗС, пише "Європейська правда".

Візит відбудеться на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Міністри проведуть переговори з усього спектру питань стратегічного партнерства України та Польщі, обговорять подальшу взаємодію в політичній, безпековій та культурній сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Відзначається, що особливу увагу вони приділять останнім дестабілізуючим діям Росії, серед яких загострення безпекової ситуації на сході України та в тимчасово окупованому Криму, стягування російських військ до кордонів України, зростання інтенсивності російської пропаганди.

Міністри також обговорять питання співробітництва України та Польщі в рамках міжнародних організацій і регіональних форматів, у тому числі Люблінського трикутника.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.