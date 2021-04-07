Глава МИД Польши приедет в Украину в четверг

8 апреля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Украину с рабочим визитом, чтобы обсудить, среди прочего, последние дестабилизирующие действия России.

Об этом в среду сообщили в пресс-службе МИД, пишет "Европейская правда".

Визит состоится по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Министры проведут переговоры по всему спектру вопросов стратегического партнерства Украины и Польши обсудят дальнейшее взаимодействие в политической, безопасности и культурной сферах, увеличения объемов торговли и инвестиций.

Отмечается, что особое внимание они уделят последним дестабилизирующим действиям России, среди которых обострения ситуации безопасности на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, стягивание российских войск к границам Украины, рост интенсивности российской пропаганды.

Министры также обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов, в том числе Люблинского треугольника.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.