У РФ просять Словаччину повернути партію "Спутник V" через "порушення контракту"

Російський фонд прямих інвестицій попросив Словаччину повернути передану їй партію вакцини "Спутник V" через "порушення контракту".

Таку заяву опублікували в Twitter офіційного сайту вакцини "Спутник", пише "Європейська правда".

Водночас, цього повідомлення наразі не оприлюднено ані на самому сайті "Спутника", ані сайті РФПІ.

"РФПІ попросив уряд Словаччини відправити вакцину у сертифіковану лабораторію ЄС для тестування (частину мережі лабораторій OMCL) та 6 квітня направив листа з проханням повернути вакцину через численні порушення контракту, щоб її можливо було використовувати в інших країнах", - йдеться у повідомленні.

RDIF has requested the Slovak government to send the vaccine to the EU certified laboratory for testing (part of the OMCL network) and has sent a letter on April 6, 2021 asking to return the vaccine due to multiple contract violations so that it can be used in other countries. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

Порушенням контракту називають те, що Державний інститут контролю лікарських засобів (ŠÚKL/SIDC) почав тестувати вакцину в лабораторії, яка не входить до цієї мережі.

Інститут звинувачують у тому, що він почав дезінформаційну кампанію проти вакцини і нібито планує нові провокації.

"Заяви інституту про те, що партія Sputnik V, поставлена у Словаччину, має не такі ж характеристики, як вакцина, описана у журналі The Lancet – це фейк", - заявляють у повідомленні.

При цьому, схоже, прохання "повернути вакцину" не означає відмову продавати її Словаччині.

У твіті за підсумками зустрічі у Москві експрем’єра Словаччини Ігоря Матовича з директором РФПІ Кирилом Дмитрієвим, якому безпосередньо підпорядковується виробник вакцини "Спутник V" і з яким було погоджено контракт на 2 млн вакцин, зазначається, що "залишається відданим ідеї допомогти народу Словаччини з вакцинацією Sputnik V".

RDIF CEO Kirill Dmitriev held a productive meeting with the Vice Prime Minister of Slovakia Igor Matovič. RDIF remains committed to assisting the people of Slovakia with vaccination by Sputnik V. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

А серія твітів про прохання повернути вакцину завершується наступним: "Ми сподіваємося, що Словаччина вирішить внутрішні суперечності та віддані ідеї спільної боротьби з коронавірусом. Вакцини мають рятувати життя, а не використовуватися у геополітичній та внутрішньополітичній боротьбі".

We hope that Slovakia will resolve its internal differences and are committed to work together to defeat COVID. Vaccines should save lives and should not be used in geopolitical and internal political struggles. Together we are stronger. ✌️ — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.

Напередодні словацька газета Denník N повідомила, що Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами досліджував партію "Спутника V", закуплену попереднім складом уряду, і дійшов до висновку, що вона не ідентична тій, яка отримала позитивний відгук в авторитетному медичному журналі The Lancet.

