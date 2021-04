В РФ просят Словакию вернуть партию "Спутник V" из-за «нарушения контракта»

Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть переданную ей партию вакцины "Спутник V" из "нарушения контракта".

Такое заявление опубликовали в Twitter официального сайта вакцины "Спутник", пишет "Европейская правда".

В то же время, этого сообщения пока не опубликовано ни на самом сайте "Спутника", ни сайте РФПИ.

"РФПИ попросил правительство Словакии отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования (часть сети лабораторий OMCL) и 6 апреля направил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах", - говорится в сообщении.

RDIF has requested the Slovak government to send the vaccine to the EU certified laboratory for testing (part of the OMCL network) and has sent a letter on April 6, 2021 asking to return the vaccine due to multiple contract violations so that it can be used in other countries. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

Нарушением контракта называют то, что Государственный институт контроля лекарственных средств (ŠÚKL/SIDC) начал тестировать вакцину в лаборатории, которая не входит в сеть.

ŠÚKL обвиняют в том, что он начал дезинформационную кампанию против вакцины и якобы планирует новые провокации.

"Заявления Института о том, что партия Sputnik V, поставленная в Словакию, имеет не такие же характеристики, как вакцина, описанная в журнале The Lancet - это фейк", - заявляют в сообщении.

При этом, похоже, просьба "вернуть вакцину" не означает отказ продавать её Словакии.

В твите, обнародованном по итогам встречи в Москве експремьера Словакии Игоря Матовича с директором РФПИ Кириллом Дмитриевым, которому непосредственно подчиняется производитель вакцины "Спутник V" и с которым был согласован контракт на 2 млн вакцин, отмечается, что фонд "остается преданным идее помочь народу Словакии с вакцинацией Sputnik V".

RDIF CEO Kirill Dmitriev held a productive meeting with the Vice Prime Minister of Slovakia Igor Matovič. RDIF remains committed to assisting the people of Slovakia with vaccination by Sputnik V. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

А серия твитов о просьбе вернуть вакцину завершается следующим: "Мы надеемся, что Словакия решит внутренние противоречия и преданы идее совместной борьбы с коронавирусом. Вакцины должны спасать жизни, а не использоваться в геополитической и внутриполитической борьбе".

We hope that Slovakia will resolve its internal differences and are committed to work together to defeat COVID. Vaccines should save lives and should not be used in geopolitical and internal political struggles. Together we are stronger. ✌️ — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

Накануне словацкая газета Denník N сообщила, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал партию "Спутника V", закупленную предыдущим составом правительства, и пришел к выводу, что она не идентична той, которая получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

