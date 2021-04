"Ми повинні втрутитися": депутати країн ЄС виступили з заявою через стан Навального

Десятки депутатів Європарламенту та парламентів окремих країн ЄС оприлюднили спільне звернення у зв’язку зі станом ув’язненого російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Текст звернення опублікував у тому числі Андрюс Кубіліус, європарламентар від Литви, пише "Європейська правда".

Загалом під заявою підписалися понад 70 парламентарів з Литви, Латвії, Естонії, Чехії, Польщі, Угорщини, Румунії, Франції, Іспанії, Німеччини, Данії, Словенії, Словаччини, Болгарії, Австрії та Бельгії.

❗️EU parliamentarians call to immediately allow Navalny’s medical treatment & release him from prison as mandated by ECHR. We urge the EU Ambassador to Russia together w Ambassadors of the US, UK & Canada visit @navalny in prison facility. #FreeNavalny https://t.co/UkoYK4iFB4