"Мы должны вмешаться": депутаты стран ЕС выступили с заявлением по состоянию Навального

Десятки депутатов Европарламента и парламентов отдельных стран ЕС обнародовали совместное обращение в связи с состоянием заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.

Текст обращения опубликовал в том числе Андрюс Кубилиус, европарламентарий от Литвы, пишет "Европейская правда".

Всего под заявлением подписались более 70 парламентариев из Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Польши, Венгрии, Румынии, Франции, Испании, Германии, Дании, Словении, Словакии, Болгарии, Австрии и Бельгии.

❗️EU parliamentarians call to immediately allow Navalny’s medical treatment & release him from prison as mandated by ECHR. We urge the EU Ambassador to Russia together w Ambassadors of the US, UK & Canada visit @navalny in prison facility. #FreeNavalny https://t.co/UkoYK4iFB4