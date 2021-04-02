У ЄС стурбовані звістками про поводження з Навальним у колонії

ЄС стурбований звістками про те, що російському опозиціонеру Алєксєю Навальному не надають доступу до медичної допомоги та не дають спати.

Про це заявила речниця із зовнішніх справ та політики безпеки Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми стурбовані звістками про те, що Навальному відмовляють у доступі до медичної допомоги і позбавляють його сну. Це є порушенням зобов’язань РФ у рамках Конвенції ООН проти катувань та Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини", - наголошує речниця.

Вона додала, що Євросоюз продовжує закликати до негайного та безумовного звільнення Навального та повного розслідування його отруєння.

Схожу заяву ЄС оприлюднив ще 26 березня, після повідомлень адвокатів Навального про стрімке погіршення його стану здоров’я.

За їх словами, Навальний відчуває сильні болі в спині та у правій нозі, яка у нього практично не діє. Його оглядав тюремний невролог, також політику зробили МРТ, проте діагноз і результати обстеження досі невідомі.

31 березня Навальний оголосив голодування, вимагаючи пустити до нього лікаря.

Нагадаємо, 3 лютого російський суд засудив Навального до 3,5 років виправної колонії загального режиму. 28 лютого Навального перевезли до виправної колонії у Володимирській області.

Навального отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.