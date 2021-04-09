Більшість німців готова щепитися "Спутником V" у разі допуску - опитування

Більшість німців готова щепитися від коронавірусу російською вакциною "Спутник V" у разі її допуску до використання в ЄС.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом YouGov на замовлення німецького ділового видання Handelsblatt, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними опитування, 55% респондентів не проти вакцинуватися російським препаратом, якщо Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) зареєструє його. Категорично відкинули можливість вакцинування "Спутником V" 19% опитаних.

Ще 14% не визначилися, чи готові щепитися російським препаратом навіть у разі його допуску, 12% відсотків респондентів взагалі не мають наміру вакцинуватися.

В опитуванні, проведеному онлайн, взяли участь 600 респондентів.

Найвищою довірою серед німців, за даними опитувань, користується вакцина від коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer. Через призупинення вакцинації у березні та повідомлення про випадки тромбозу знизилася довіра до препарату компанії AstraZeneca. Утім, німецькі політики не втомлюються запевняти, що будь-якій вакцині у разі допуску на ринок регулятором варто довіряти.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив 8 квітня про намір вести з Росією двосторонні переговори щодо можливого постачання вакцини "Спутник V" у разі її схвалення в ЄС. Однак спочатку препарат має бути схвалений Європейським агентством з лікарських засобів, для чого Москва повинна надати ЄС дані щодо цього препарату, уточнив Шпан. За його словами, вакцина потрібна Німеччині протягом найближчих 2-5 місяців, оскільки потім Німеччина зможе забезпечити собі більш ніж достатню кількість доз вакцин.