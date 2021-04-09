Большинство немцев готово привиться "Спутником V" в случае допуска - опрос

Большинство немцев готово привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" в случае ее допуска к использованию в ЕС.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом YouGov по заказу немецкого делового издания Handelsblatt, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным опроса, 55% респондентов против вакцинироваться российским препаратом, если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрирует его. Категорически отвергли возможность вакцинации "Спутником V" 19% опрошенных.

Еще 14% не определились, готовы привиться российским препаратом даже в случае его допуска, 12% процентов респондентов вообще не намерены вакцинироваться.

В опросе, проведенном онлайн, приняли участие 600 респондентов.

Наивысшим доверием среди немцев, по данным опросов, пользуется вакцина от коронавируса производства BioNTech / Pfizer. Из-за приостановления вакцинации в марте и сообщения о случаях тромбоза снизилось доверие к препарату компании AstraZeneca. Впрочем, немецкие политики не устают уверять, что любой вакцине при допуске на рынок регулятором стоит доверять.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил 8 апреля о намерении вести с Россией двусторонние переговоры по возможной поставки вакцины "Спутник V" в случае ее одобрения в ЕС. Однако сначала препарат должен быть одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам, для чего Москва должна предоставить ЕС данные по этому препарату, уточнил Шпан. По его словам, вакцина нужна Германии в течение ближайших 2-5 месяцев, поскольку потом Германия сможет обеспечить себе более чем достаточное количество доз вакцин.