В Афінах двоє злочинців на мотоциклі розстріляли відомого журналіста

Двоє озброєних людей на мотоциклі застрелили відомого грецького журналіста Георгія Караіваза біля його будинку в Афінах в п'ятницю вдень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Prothotema.

Караіваз працював на приватній телекомпанії STAR TV і був добре відомий грецьким глядачам своїми репортажами про правопорядок і поліцію, багато знімав про криміналітет.

Поліція повідомила, що Караіваз був застрелений близько 14:15 на вулиці біля свого будинку на півдні Афін, коли повертався з роботи.

Двоє невідомих розстріляли Караіваза, під'їхавши на мотоциклі. На місці злочину знайшли 17 гільз, як мінімум шість куль потрапили в журналіста.

За свідченнями очевидців, вбивці Караіваза не закривали обличчя.

За словами одного зі співробітників поліції, розслідування проводять не співробітники по боротьбі з тероризмом, а відділ з розслідування вбивств.