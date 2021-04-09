В Афінах двоє злочинців на мотоциклі розстріляли відомого журналіста
Двоє озброєних людей на мотоциклі застрелили відомого грецького журналіста Георгія Караіваза біля його будинку в Афінах в п'ятницю вдень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Prothotema.
Караіваз працював на приватній телекомпанії STAR TV і був добре відомий грецьким глядачам своїми репортажами про правопорядок і поліцію, багато знімав про криміналітет.
Поліція повідомила, що Караіваз був застрелений близько 14:15 на вулиці біля свого будинку на півдні Афін, коли повертався з роботи.
Двоє невідомих розстріляли Караіваза, під'їхавши на мотоциклі. На місці злочину знайшли 17 гільз, як мінімум шість куль потрапили в журналіста.
За свідченнями очевидців, вбивці Караіваза не закривали обличчя.
За словами одного зі співробітників поліції, розслідування проводять не співробітники по боротьбі з тероризмом, а відділ з розслідування вбивств.