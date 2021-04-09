В Афинах двое преступников на мотоцикле расстреляли известного журналиста

Двое вооруженных людей на мотоцикле застрелили известного греческого журналиста Георге Караиваза возле его дома в Афинах в пятницу днем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Prothotema.

Караиваз работал на частной телекомпании STAR TV и был хорошо известен греческим зрителям своими репортажами о правопорядке и полиции, много снимал о криминалитете.

Полиция сообщила, что Караиваз был застрелен около 14:15 на улице возле своего дома на юге Афин, когда возвращался с работы.

Двое неизвестных расстреляли Караиваза, подъехав на мотоцикле. На месте преступления нашли 17 гильз, как минимум шесть пуль попали в журналиста. По свидетельствам очевидцев, убийцы Караиваза не закрывали лица.

По словам одного из сотрудников полиции, расследование проводило не сотрудники по борьбе с терроризмом, а полиция по расследованию убийств.