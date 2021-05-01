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У Франції тривають першотравневі демонстрації, є перші затримання

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У Франції тривають першотравневі демонстрації, є перші затримання

Субота, 1 травня 2021, 16:06

Традиційна першотравнева демонстрація почалася в Парижі, колона стартувала з площі Республіки – другий рік демонстрація відбувається в умовах пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Організаторами акції виступили профспілки CGT, FO, FSU, Solidaires та молодіжні організації Unef and UNL. Також в демонстрації беруть участь представники "жовтих жилетів".

На чолі процесії демонстранти з банером, на якому розміщений напис: "За соціальні права, свободи, прости надзвичайного стану, за мир і міжнародну солідарність".

Вимоги учасників демонстрації різні – робочі місця, заробітна плата, ефективне управління коронакризою, протест проти обмеження свобод, вимога реформи страхування на випадок безробіття.

 

Колону демонстрантів стримують з декількох сторін поліцейські.

На початку ходи учасники демонстрації почали кидати в правоохоронців пляшки.

Наразі правоохоронці повідомляють про 17 затриманих.

Пізніше сутички між демонстрантами і поліцією продовжились. Демонстранти стали закидати правоохоронців петардами і димовими шашками, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Повідомляється про щонайменше одного пораненого поліцейського.

 

Через сутички рух колони демонстрантів зупинився приблизно через годину від початку ходи.

Першотравневі демонстрації проходять і в інших містах Франції. Зокрема у Марселі і Нанті на вулиці вийшли 3500 і 3700 людей відповідно.

У Ліоні також сталися сутички між поліцією і маніфестантами - повідомляється про 27 поранених поліцейських і жандармів. У Нанті поліція застосувала проти демонстрантів водомети.

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