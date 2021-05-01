У Франції тривають першотравневі демонстрації, є перші затримання
Традиційна першотравнева демонстрація почалася в Парижі, колона стартувала з площі Республіки – другий рік демонстрація відбувається в умовах пандемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Організаторами акції виступили профспілки CGT, FO, FSU, Solidaires та молодіжні організації Unef and UNL. Також в демонстрації беруть участь представники "жовтих жилетів".
На чолі процесії демонстранти з банером, на якому розміщений напис: "За соціальні права, свободи, прости надзвичайного стану, за мир і міжнародну солідарність".
Вимоги учасників демонстрації різні – робочі місця, заробітна плата, ефективне управління коронакризою, протест проти обмеження свобод, вимога реформи страхування на випадок безробіття.
Колону демонстрантів стримують з декількох сторін поліцейські.
На початку ходи учасники демонстрації почали кидати в правоохоронців пляшки.
Наразі правоохоронці повідомляють про 17 затриманих.
Пізніше сутички між демонстрантами і поліцією продовжились. Демонстранти стали закидати правоохоронців петардами і димовими шашками, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Повідомляється про щонайменше одного пораненого поліцейського.
Через сутички рух колони демонстрантів зупинився приблизно через годину від початку ходи.
Першотравневі демонстрації проходять і в інших містах Франції. Зокрема у Марселі і Нанті на вулиці вийшли 3500 і 3700 людей відповідно.
🔴 Manif du 1er mai : Des tensions éclatent déjà à Nantes entre les forces de l’ordre et les manifestants devant la préfecture. pic.twitter.com/xMNg7zhNY7— .-_-* Énigma /// (@nigma14716121) May 1, 2021
У Ліоні також сталися сутички між поліцією і маніфестантами - повідомляється про 27 поранених поліцейських і жандармів. У Нанті поліція застосувала проти демонстрантів водомети.