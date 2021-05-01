Во Франции проходят первомайские демонстрации, есть первые задержания

Традиционная первомайская демонстрация началась в Париже, колонна стартовала с площади Республики - второй год демонстрация происходит в условиях пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Организаторами акции выступили профсоюзы CGT, FO, FSU, Solidaires и организации Unef and UNL. Также в демонстрации участвуют представители "желтых жилетов".

Во главе процессии демонстранты с баннером, на котором размещена надпись: "За социальные права, свободы, прости чрезвычайного положения, за мир и международную солидарность".

Требования участников демонстрации разные - рабочие места, заработная плата, эффективное управление коронакризисом, протест против ограничения свобод, требование реформы страхования на случай безработицы.

Колонну демонстрантов сдерживают с нескольких сторон полицейские.

В начале шествия участники демонстрации начали бросать в стражей порядка бутылки.

Правоохранители сообщают о 17 задержанных.

Позже столкновения между демонстрантами и полицией продолжились. Демонстранты стали забрасывать стражей порядка петардами и дымовыми шашками, в ответ полиция применила слезоточивый газ. Сообщается о по меньшей мере одном раненом полицейском.

Первомайские демонстрации проходят и в других городах Франции. В частности, в Марселе и Нанте на улицы вышли 3500 и 3700 человек соответственно.

🔴 Manif du 1er mai : Des tensions éclatent déjà à Nantes entre les forces de l’ordre et les manifestants devant la préfecture. pic.twitter.com/xMNg7zhNY7 — .-_-* Énigma /// (@nigma14716121) May 1, 2021

В Лионе также произошли столкновения между полицией и манифестантами - сообщается о 27 раненых полицейских и жандармов. В Нанте полиция применила против демонстрантов водометы.