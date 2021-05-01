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В Італії затримали двох антивакцинаторів за підпал пункту щеплень від COVID-19

Субота, 1 травня 2021, 17:18

Італійська поліція затримала двох антивакцинаторів у зв'язку з підпалом у центрі вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

52-річний Паоло Плуда та 51-річний Нікола Занарделлі були заарештовані протягом ночі за підозрою у скоєнні терористичних злочинів.

Підозрюваних звинувачують у нападі з використанням коктейлів Молотова 3 квітня на центр вакцинації в місті Брешія на півночі Італії, який пошкодив один із двох павільйонів центру.

Вакцини, що зберігались у холодильній камері центру, були врятовані, оскільки вогонь не поширився настільки, щоб загрожувати електрозабезпеченню установки.

Прорив у розслідуванні відбувся з виявленням зображень передбачуваної підготовки запальної суміші двома особами.

За даними ANSA, обоє чоловіків є антивакцинаторами. Незадовго до нападу Плуда написав у Facebook: "Якщо ми хочемо знищити ворога, ми повинні використовувати ту саму зброю "страху ", а їх страх - це наша єдність. Інших рішень немає ".

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Італія Вакцини
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