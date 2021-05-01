В Италии задержали двух антивакцинаторов за поджог пункта прививок от COVID-19

Итальянская полиция задержала двух антивакцинаторов в связи с поджогом в центре вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

52-летний Паоло Плуда и 51-летний Никола Занарделли были арестованы в течение ночи по подозрению в совершении террористических преступлений.

Подозреваемых обвиняют в нападении с использованием коктейлей Молотова 3 апреля на центр вакцинации в городе Брешия на севере Италии, который повредил один из двух павильонов центра.

Вакцины, которые хранились в холодильной камере центра, были спасены, поскольку огонь не распространился настолько, чтобы угрожать электрообеспечению установки.

Прорыв в расследовании произошел с выявлением изображений предполагаемой подготовки зажигательной смеси двумя лицами.

По данным ANSA, оба мужчины есть антивакцинаторамы. Незадолго до нападения Плуда написал в Facebook: "Если мы хотим уничтожить врага, мы должны использовать то же оружие" страха ", а их страх - это наше единство. Других решений нет ".