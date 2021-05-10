Естонія з 17 травня запропонує вакцину від коронавірусу всім охочим
В Естонії робоча група з вакцинації вирішила, що з 17 травня імунізувати будуть всіх охочих, в тому числі і людей у віці від 16 до 49 років.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
Ще минулого тижня обговорювалася можливість, що будуть ділити людей молодше 50 років, які залишилися невакцинованими, по групах і почнуть з тих, хто входить в групу від 40 до 49 років.
Однак тепер робоча група з вакцинації вирішила, що більше не буде поділу за віковими групами.
Це означає, що з 17 травня всі, що входять у вікову групу від 16 до 49 років, можуть записуватися на вакцинацію.
Вакцини з 17 травня будуть розподіляти не рівномірно по сімейним лікарям, а за принципом щільності населення, тобто на Таллінн буде виділятися більше вакцин.