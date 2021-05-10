Эстония с 17 мая предложит вакцину от коронавируса всем желающим

В Эстонии рабочая группа по вакцинации решила, что с 17 мая иммунизировать будут всех желающих, в том числе и людей в возрасте от 16 до 49 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Еще на прошлой неделе обсуждалась возможность, что будут делить людей моложе 50 лет, оставшихся невакцинированными, по группам и начнут с тех, кто входит в группу от 40 до 49 лет.

Однако теперь рабочая группа по вакцинации решила, что больше не будет разделения по возрастным группам.

Это означает, что с 17 мая все, входящие в возрастную группу от 16 до 49 лет, могут записываться на вакцинацию.

Вакцины с 17 мая будут распределять не равномерно по семейным врачам, а по принципу плотности населения, то есть на Таллинн будет выделяться больше вакцин.