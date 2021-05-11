Матович заявив про початок щеплення "Спутником", МОЗ Словаччини про це не знає

Міністр фінансів Словаччини Ігор Матович, який донедавна обіймав посаду прем'єр-міністра, заявив, що в країні скоро почнеться вакцинація російським препаратом "Спутник V".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Матович написав у Facebook.

"Після відмінних результатів тестів у сертифікованій лабораторії OMCL в Угорщині і після 3 місяців всіляких перешкод найближчими днями в Словаччині очікується початок вакцинації "Спутник V". На вихідних я домовився з російською стороною про те, що після тестування вакцини в зареєстрованій лабораторії OMCL вони погоджуються розпочати вакцинацію", - написав Матович.

Оскільки "Спутник V" не є зареєстрованою вакциною, її використання має бути схвалено міністром охорони здоров'я Владіміром Ленгварським, пише видання Dennik N.

На питання щодо заяви Матовича в МОЗ написали, що на даний момент у них немає інформації про те, що російська сторона дала згоди на вакцинацію в Словаччині.

"На даний момент у нас немає офіційної інформації і вона не надходила в міністерство", - відповіла прессекретар міністерства Зузана Еліашова.

Термін придатності вакцин "Спутник V", яку закупила Словаччина, закінчується в липні та серпні.

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.

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