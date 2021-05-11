Матович заявил о начале прививки "Спутником", Минздрав Словакии об этом не знает

Министр финансов Словакии Игорь Матович, который до недавнего времени занимал пост премьер-министра, заявил, что в стране скоро начнется вакцинация российским препаратом "Спутник V".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Матович написал в Facebook.

"После отличных результатов тестов в сертифицированной лаборатории OMCL в Венгрии и после 3 месяцев всевозможных препятствий в ближайшие дни в Словакии ожидается начало вакцинации "Спутник V". На выходных я договорился с российской стороной о том, что после тестирования вакцины в зарегистрированной лаборатории OMCL они соглашаются начать вакцинацию", - написал Матович.

Поскольку "Спутник V" не является зарегистрированной вакциной, ее использование должно быть одобрено министром здравоохранения Владимиром Ленгварским, пишет издание Dennik N.

На вопрос относительно заявления Матович в Минздраве написали, что на данный момент у них нет информации о том, что российская сторона дала согласия на вакцинацию в Словакии.

"На данный момент у нас нет официальной информации и она не поступала в министерство", - ответила пресс-секретарь министерства Зузана Елиашова.

Срок годности вакцин "Спутник V", которую закупила Словакия, заканчивается в июле и августе.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

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