Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Уряд пропонує, як виконати рішення арбітражу ЄС про ліс-кругляк

Бельгія з 9 червня почне скасування коронавірусних обмежень

В Італії жінці помилково вкололи шість доз вакцини Pfizer

Чорногорія, яка без обмежень приймає українців, скасовує комендантську годину






Під офіси AstraZeneca в Англії прийшли з вимогою поділитись технологією вакцини

Вівторок, 11 травня 2021, 18:19

Під офіси компанії AstraZeneca в Англії прийшли активісти, закликаючи її поділитися технологією виготовлення вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Акцію організувала ініціативна група Global Justice Now, обравши дати так, щоб вона співпала з річною зустріччю керівництва AstraZeneca. Активісти прийшли під офіси у Кембриджі, Макслсфілді та Оксфорді.

 

Вони закликають фармкомпанію поділитися технологією з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.  

Організатори протесту заявляють, що вакцину розробили за участі науковців Оксфорду, що фінансується з бюджету, і загалом процес розробки на 97% фінансувався з публічних коштів, тому результат мав би бути "відкрито доступний для усіх".

 

У компанії ще не прокоментували акцію. 

Нагадаємо, питання доступу до технології виготовлення вакцин  актуалізувалося минулого тижня, коли США допустили тимчасове призупинення патентів на вакцини від коронавірусу - як цього вже пів року вимагають близько 100 бідніших країн. 

Детальніше про це - у статті: Залити світ Pfizer'ом: що змінить зняття захисту з вакцин проти коронавірусу,

а також: Вакцини без обмежень: чи піде ЄС на епохальне рішення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Вакцини
powered by lun.ua