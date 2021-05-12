У Німеччині третина населення щеплена принаймні однією дозою вакцини

Третина населення Німеччини станом на вівторок, 11 травня, отримали щонайменше одне щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомили в Інституті імені Роберта Коха, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

У вівторок частка щеплених щонайменше однією дозою досягла 33,3% від усього населення країни.

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Від початку кампанії з вакцинації у Німеччині було здійснено близько 35,7 мільйона щеплень.

При цьому першу дозу отримали 27,7 мільйона осіб, а обидві дози - 8 мільйонів жителів.

Таким чином частка повністю щеплених від коронавірусу, тобто людей, які отримали дві дози, складає нині 9,6%, інформує агенція новин dpa.

Напередодні, 10 травня, у Німеччині було здійснено майже 560 тисяч щеплень.

Минулого тижня було два дні, у які щеплення від COVID-19 отримали понад мільйон осіб.

Кампанія з щеплення проти коронавірусу розпочалася в Німеччині наприкінці грудня 2020 року.

Починаючи з 9 травня для людей, повністю щеплених від коронавірусу та одужалих від COVID-19, у Німеччині скасовується низка обмежень, запроваджених у зв'язку з пандемією.