В Германии треть населения привита по крайней мере одной дозой вакцины

Треть населения Германии по состоянию на вторник, 11 мая, получили по меньшей мере одну прививку против коронавируса.

Об этом сообщили в Институте имени Роберта Коха, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Во вторник доля привитых по меньшей мере одной дозой достигла 33,3% от всего населения страны.

Читайте также Венгрия и Турция договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

С начала кампании по вакцинации в Германии было совершено около 35,7 миллиона прививок.

При этом первую дозу получили 27,7 миллиона человек, а обе дозы – 8 млн жителей.

Таким образом доля полностью привитых от коронавируса, то есть людей, которые получили две дозы, составляет в настоящее время 9,6%, информирует агентство новостей dpa.

Накануне, 10 мая, в Германии было произведено почти 560 000 прививок.

На прошлой неделе было два дня, когда прививки от COVID-19 получили более миллиона человек.

Кампания вакцинации против коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года.

Начиная с 9 мая для людей, полностью привитых от коронавируса или которые выздоровели от COVID-19, в Германии отменяется ряд ограничений, введенных в связи с пандемией.