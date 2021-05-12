Рада Європи звинуватила Грецію у незаконному видворенні мігрантів

У Раді Європи закликали Грецію припинити незаконні видворення шукачів притулку на своїх кордонах, що Афіни заперечують.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

У листі до грецьких міністрів від 3 травня, опублікованому в середу, уповноважена Ради Європи з прав людини Дуня Міятович зазначила, що, як мінімум, з 2017 року шукачі притулку незаконно повернулися до Туреччини або залишилися в морі.

Агентство ООН з питань біженців також зібрало інформацію, яка вказує на кілька десятків видворень мігрантів з січня 2020 року, йдеться в листі Міятович.

"Я закликаю вас покласти край цій практиці та забезпечити проведення незалежних та ефективних розслідувань усіх заяв про видворення та жорстоке поводження з боку сил безпеки", - заявила вона.

У відповіді, також опублікованому офісом Міятович, Греція заявила, що розслідувала ці звинувачення і визнала їх "в основному необґрунтованими".

"Дії, здійснені грецькою владою на наших морських кордонах, здійснюються у повній відповідності до міжнародних зобов'язань країни", - заявили у грецькому уряді.

Вони заявили, що Греція врятувала тисячі людей з початку європейської міграційної кризи у 2015 році, і офіцерам доводилося виконувати свою роботу "на тлі несприятливого середовища з оманливою інформацією, що надходить у більшості випадків із мереж контрабандистів".

Міятович також зазначила, що умови життя в переповнених острівних таборах Греції залишаються "неякісними".