Совет Европы обвинил Грецию в незаконном выдворении мигрантов

В Совете Европы призвали Грецию прекратить незаконные выдворения лиц, ищущих убежища, на своих границах, Афины это отрицают.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В письме к греческим министрам от 3 мая, опубликованном в среду, уполномоченная Совета Европы по правам человека Дуня Миятович отметила, что, как минимум, с 2017 года искатели убежища незаконно вернулись в Турцию или остались в море.

Агентство ООН по делам беженцев также собрало информацию, указывающую на несколько десятков выдворенных мигрантов с января 2020 года, говорится в письме Миятович.

"Я призываю вас положить конец этой практике и обеспечить проведение независимых и эффективных расследований всех заявлений о выдворении и жестоком обращении со стороны сил безопасности", - заявила она.

В ответе, также опубликованном офисом Миятович, Греция заявила, что расследовала эти обвинения и признала их "в основном необоснованными".

"Действия, совершенные греческими властями на наших морских границах, осуществляются в полном соответствии с международными обязательствами страны", - заявили в греческом правительстве.

Они заявили, что Греция спасла тысячи людей с начала европейского миграционного кризиса в 2015 году, и офицерам приходилось выполнять свою работу "на фоне неблагоприятной среды с обманчивой информацией, поступающей в большинстве случаев от сетей контрабандистов".

Миятович также отметила, что условия жизни в переполненных островных лагерях Греции остаются "некачественными".