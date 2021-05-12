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Польща прискорила відкриття кінотеатрів і концертних залів

Середа, 12 травня 2021, 15:59

Польща прискорює вихід з карантину і на тиждень раніше дозволить відкриття кінотеатрів, театрів і концертних залів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це оголосив прем’єр Матеуш Моравецький.

Ці заклади відкриються з 21 травня - на вісім днів раніше, ніж передбачалося початковим планом. Заклади повинні будуть працювати з обмеженнями на кількість відвідувачів та іншими заходами безпеки.

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З 28 тижня зможуть відкритися басейни, спортзали й солярії. З 1 травня дозволять заняття спортом надворі за участі до 50 осіб.

Водночас прем’єр закликав людей не послаблювати пильності і обережно користуватись послабленнями.

"Щоб уникнути четвертої хвилі епідемії, нам необхідно збільшувати показники вакцинації якомога швидше… Закликаю кожного записатися на щеплення, тому що це єдиний реальний спосіб повернутися до нормального життя", - заявив Матеуш Моравецький. 

З 4 травня в рамках нового послаблення карантину дозволили роботу усіх магазинів у торгових центрах, за умови дотримання заходів безпеки, а також музеїв та мистецьких галерей.

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