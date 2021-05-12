У Польщі призначили спецкоманду для відстеження варіантів коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Польщі призначив команду для моніторингу епідеміологічної ситуації з точки зору варіантів коронавірусу і проведення молекулярно-епідеміологічного нагляду в Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Група, яку очолить заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Караска, запропонує законодавство для поліпшення відстеження варіантів коронавірусу і відповідатиме за інформування міністра охорони здоров'я про появу місцевих або міжнародних варіантів, які можуть становити загрозу для здоров'я населення.

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Група також зможе запропонувати заходи, якщо ситуація з коронавірусом в країні знову почне погіршуватися.

На сьогодні в Польщі введено 14 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Нагадаємо, днями у Польщі виявили два осередки індійського штаму коронавірусу.

Наприкінці квітня в Індії спалахнула нова хвиля коронавірусу, з якою медична система країни не може впоратися. Однією з причин такого спалаху науковці називають новий штам коронавірусу, який має подвійну мутацію.

У МОЗ Польщі вважають, що вивчення нових мутацій коронавірусу має вирішальне значення для запобігання новій хвилі інфекцій.