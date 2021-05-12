Польша ускорила открытие кинотеатров и концертных залов

Польша ускоряет выход из карантина и на неделю раньше позволит открытие кинотеатров, театров и концертных залов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом объявил премьер Матеуш Моравецкий.

Эти заведения откроются с 21 мая – на восемь дней раньше, чем предполагалось первоначальным планом. Они должны будут работать с ограничениями на количество посетителей и другими мерами безопасности.

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С 28-й недели смогут открыться бассейны, спортзалы и солярии. С 1 мая позволят занятия спортом на улице с участием до 50 человек.

В то же время премьер призвал людей не ослаблять бдительности и осторожно пользоваться послаблениями.

"Чтобы избежать четвертой волны эпидемии, нам необходимо увеличивать показатели вакцинации как можно скорее... Призываю каждого записаться на прививку, потому что это единственный реальный способ вернуться к нормальной жизни", - заявил Матеуш Моравецкий.

С 4 мая в рамках нового ослабления карантина позволили работу всех магазинов в торговых центрах, при условии соблюдения мер безопасности, а также музеев и художественных галерей.