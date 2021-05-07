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Кулеба сказав, як партнери України можуть змусити РФ до конструктиву в "Нормандії"

П'ятниця, 7 травня 2021, 11:06

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів України посилити тиска на Росію, щоб вона конструктивно поводила себе в Нормандському форматі.

Про це міністр заявив на спільному з главами МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу брифінгу в п’ятницю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Кулеби, Нормандський формат продовжує функціонувати, хоча Україні би хотілось, аби він був більш ефективним. 

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"Розширення Нормандського формату потребує згоди всіх чинних учасників, тобто насамперед Росії.

Якщо на цьому етапі зміна структури Нормандського формату є неможливою, то ми закликаємо наших друзів і партнерів допомагати нам, а також Франції і Німеччині, тиснути на Росію, щоб вона конструктивно поводила себе в Нормандському форматі", - сказав міністр.

Він також додав, що сьогодні Європейський Союз зіткнувся з двома випробуваннями своєї солідарності. "Перше - Росія. Друге - це COVID-19. Метафорично кажучи, обох можна описати як пандемію - політичну і в охороні здоров’я", - наголосив Кулеба. 

Раніше глава МЗС розповів, що зусилля для стримування російської агресії, Кримська платформа та підтримка українських реформ були в центрі обговорення на зустрічі з міністрами країн Бенілюксу в п’ятницю.

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Кулеба МЗС Нормандський формат Росія
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