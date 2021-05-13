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Чехія передумала і визнаватиме сертифікати вакцинації сусідніх країн

Четвер, 13 травня 2021, 20:24

Чехія почне визнавати сертифікати про вакцинацію з Угорщини, Німеччини та Польщі, не чекаючи введення загальноєвропейського документа.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Чехії Петро Аренбергер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Починаючи з суботи, 15 травня, можна буде використовувати взаємно визнані сертифікати про вакцинації з Польщею, Угорщиною і Німеччиною", - сказав він, додавши, що співпраця ґрунтуватиметься на дипломатичних нотах, підготовлених Міністерством закордонних справ.

"Словаччина ще не приєдналася, але буде", - додав він.

Таким чином, Аренбергер послабить захисний захід міністерства, який він підписав 3 травня. Нове рішення скасовує зобов'язання надавати негативний результат тесту для вакцинованих людей, які їдуть до Чехії з країн із середнім і високим ризиком.

При цьому він змінив первісну позицію міністерства, яка передбачала визнання тільки з моменту створення загальноєвропейського Сovid-паспорта, запровадження якого планується у червні.

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