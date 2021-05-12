Чехія не визнає сертифікати вакцинації інших країн через страх підробок

Чехія поки визнаватиме лише сертифікати про вакцинацію, видані на її території, але не в інших країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

На сьогодні пільги для людей, щеплених проти коронавірусу, діють у Чеській Республіці лише для тих, хто отримав вакцину та підтвердження її введення в Чеській Республіці. Міністерство охорони здоров’я виправдовує це побоюваннями підробки документів та неможливістю перевірки сертифікатів.

Видання наводить як приклад випадок громадянина Німеччини з тимчасовим проживанням у Чеській Республіці, який був щеплений на своїй батьківщині, але Чехія не визнає його вакцинаційної картки. Він вважає це дискримінацією.

Заходи міністерства охорони здоров'я Чехії щодо скасування зобов'язання щодо негативного тесту для вакцинованих осіб, які подорожують до Чехії з країн із середнім та високим ризиком зараження, які набули чинності 4 травня, не поширюються на людей, щеплених за межами Чеської Республіки.

Це також стосується громадян Чеської Республіки, які були щеплені за кордоном через початковий дефіцит вакцин.

У міністерстві стверджують, що європейський паспорт вакцинації може стати вирішенням проблеми.

"Технічне та методологічне рішення цієї ситуації зараз готується", - заявили у відомстві.

Зараз держави-члени ведуть переговори з Європарламентом щодо форми сертифіката, щоб полегшити подорожі людей, які мають щеплення, негативні тести або антитіла.