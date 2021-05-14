Литва надасть Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Уряд Литви надасть 200 тисяч доз вакцин від коронавірусу для країн Східного партнерства, в тому числі - 100 тисяч доз для України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише "Європейська правда".

"Уряд Литви тільки що підтвердив 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства. Починаючи з України - 100 тисяч вакцин, Грузії - 15 тисяч і Молдові - 11 тисяч. Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими", - написав Ландсбергіс в Twitter в п'ятницю.

As good as our word: 🇱🇹 govt just confirmed 200.000 vaccines to EaP countries. Starting with 🇺🇦 - 100k vaccines, 🇬🇪 - 15k and Moldova 🇲🇩- 11k. Small step by LTU, hopefully our partners in Europe will join in solidarity with many more! — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 14, 2021

Ландсбергіс не уточнив назви виробника вакцини, а також термінів, коли дози будуть надані.

Наприкінці лютого Ландсбергіс заявляв, що Литва готова поділитися з Україною надлишками вакцини від коронавірусу, коли з'явиться така можливість.

На початку лютого віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що кілька країн ЄС погодилися на перепродаж Україні надлишків вакцини від коронавірусу.