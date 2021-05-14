Українці залишаються найбільшою у Польщі групою іноземців з посвідками на проживання

Українці залишаються найчисельнішою групою іноземців у Польщі з посвідками на проживання, складаючи більше половини від загальної кількості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі речника Офісу з питань іноземців для PAP.

За даними відомства, всього у Польщі мають чинні посвідки на проживання понад 483 тисячі іноземців.

З них більше половини - 265 тисяч - громадяни України. Друга найчисельніша група - білоруси, яким видано 31,5 тисяч посвідок, та громадяни Німеччини, яких близько 20 тисяч. Наступні у списку - громадяни РФ (12,7 тис.), Індії (10,4 тис.), Грузії (8,6 тис.), Італії (8.5 тис.) та Китаю (6,7 тис.).

Більшість із цих іноземців мають постійну посвідку на проживання - майже 300 тисяч. При цьому, найчастіше посвідки отримують молоді люди. 275 тисяч іноземців з посвідками на проживання у Польщі - віком від 20 до 39 років.

За регіональним розподілом, найчастіше іноземці реєструють проживання у Мазовецькому, Малопольському та Великопольському воєводствах.

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