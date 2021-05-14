Украинцы остаются крупнейшей в Польше группой иностранцев с видами на жительство

Украинцы остаются самой многочисленной группой иностранцев в Польше с видами на жительство, составляя более половины от общего количества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Офиса по вопросам иностранцев для PAP.

По данным ведомства, всего в Польше имеют действующие виды на жительство более 483 000 иностранцев.

Из них более половины - 265 000 - граждане Украины. Вторая самая многочисленная группа - белорусы, которым выдано 31 500 свидетельств, и граждане Германии, которых около 20 000. Следующие в списке - граждане РФ (12,7 тыс.), Индии (10,4 тыс.), Грузии (8,6 тыс.), Италии (8.5 тыс.) и Китая (6,7 тыс.).

Большинство из этих иностранцев имеют постоянный вид на жительство - почти 300 000. При этом зачастую разрешения получают молодые люди. 275 000 иностранцев с видами на жительство в Польше - в возрасте от 20 до 39 лет.

По региональному распределению, чаще всего иностранцы регистрируют проживания в Мазовецком, Малопольском и Великопольском воеводствах.

Читайте также: Польский школьный вопрос: кто заплатит за образование для украинских детей