У Туреччині вже тиждень шукають одеситку, яка зникла у горах

У Туреччині тривають пошуки української туристки Яни Кривошеї, яка здійснила сходження на гору Геїк Сіврісі (Geyik Sivrisi) в Анталії і вочевидь після того зникла.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це розповів рідний брат зниклої В’ячеслав Кривошея на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, 42-річна жінка вилетіла до Туреччини 1 травня літаком Одеса - Стамбул - Анталія. Востаннє вона виходила з матір'ю на зв'язок 2 травня, потім перестала виходити на зв'язок, а зворотним рейсом 10 травня не повернулася. Вдалося встановити, що 2 травня в Google вона дивилася прогноз погоди перед сходженням на вершину, об 11:00 написала, що вже там. При цьому останній сигнал її телефону був зафіксований у Манавгаті, за 80 км від місця зникнення.

Рідні повідомили про зникнення українському консульству, брат поїхав до Туреччини 12 травня.

Пошуками займаються рятувальники та альпіністи, серед яких у тому числі українці, і брат зниклої.

За його словами, на горі знайшли намет сестри, у якому залишилися її речі, але немає двох рюкзаків.

"Поліція, рятувальники та волонтери вже досить ретельно прочесали все її можливі маршрути, і наразі залишаються такі версії: заблукала і впала в невідомому поки місці, поїхала в інше місце лазити (малоймовірно), викрадення..." - написав В’ячеслав Кривошея.

За його даними, турецькі правоохоронці не відстежили контакти сестри від аеропорту Анталії, щоб зрозуміти, з ким вона перетиналася.

"Версія викрадення не відпрацьовується взагалі, хоча в наметі сестри залишилися деякі речі, необхідні для сходження, і це говорить про те, що вона, ймовірно, повернулася після сходження. Ніхто не відпрацьовує включення телефону 4 травня на відстані 90 км від місця зникнення (це ще раз говорить про можливість викрадення). Досі поліція не відстежила підозрюваних, не встановила, хто саме був поруч з нею. Можливо, саме ця людина намагалася включити мобільний телефон і зламати Google-аккаунт сестри за 90 км від місця її останньої стоянки", - написав Кривошея.

За його словами, сестра є досвідченою альпіністкою.