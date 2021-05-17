В Турции уже неделю ищут пропавшую в горах одесситку

В Турции продолжаются поиски украинского туристки Яны Кривошеи, которая совершила восхождение на гору Гейик Сивриси (Geyik Sivrisi) в Анталии и, очевидно, после этого пропала.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал родной брат пропавшей Вячеслав Кривошея на своей странице в Facebook.

По его словам, 42-летняя женщина вылетела в Турцию 1 мая самолетом Одесса - Стамбул - Анталия. Последний раз она выходила с матерью на связь 2 мая, потом перестала выходить на связь, а обратным рейсом 10 мая не вернулась. Удалось установить, что 2 мая в Google она смотрела прогноз погоды перед восхождением на вершину, в 11:00 написала, что уж там. При этом последний сигнал ее телефона был в Манавгате, в 80 км от места исчезновения.

Родные сообщили об исчезновении украинскому консульству, брат поехал в Турцию 12 мая.

Поисками занимаются спасатели и альпинисты, среди которых в том числе украинцы, и брат пропавшей.

По его словам, на горе нашли палатку сестры, в которой остались ее вещи, но нет двух рюкзаков.

"Полиция, спасатели и волонтеры уже достаточно тщательно прочесали все ее возможные маршруты, и пока остаются такие версии: заблудилась и упала в неизвестном пока месте, поехала в другое место лазить (маловероятно), похищение..." - написал Вячеслав Кривошея.

По его данным, турецкие правоохранители не отследили контакты сестры от аэропорта Анталии, чтобы понять, с кем она пересекалась.

"Версия похищения не отрабатывается вообще, хотя в палатке сестры остались некоторые вещи, необходимые для восхождения, и это говорит о том, что она, вероятно, вернулась после восхождения. Никто не отрабатывает включение телефона 4 мая на расстоянии 90 км от места исчезновения (это еще раз говорит о возможности похищения). До сих пор полиция не отследила подозреваемых, не установила, кто именно был рядом с ней. Возможно, именно этот человек пытался включить мобильный телефон и взломать Google-аккаунт сестры в 90 км от места последней стоянки", - написал Кривошея.

По его словам, Яна – опытная альпинистка.