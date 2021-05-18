У Кишиневі оштрафували фермера, який в рамках протесту проорав борозну на газоні

У Молдові оштрафували водія трактора, який торік у грудні під час протесту фермерів у центрі Кишинева проорав борозну на газоні.

Про це повідомляє молдовський портал Newsmaker, пише "Європейська правда".

За словами прессекретаря кишинівської поліції Наталії Статі, фермеру виписали штраф за умисне пошкодження чужого майна і дрібне хуліганство.

"За порушення законодавства чоловіка оштрафували на основі ст. 104 (умисне знищення або пошкодження чужого майна) і ст. 354 (дрібне хуліганство) Кодексу про правопорушення. Розмір штрафу склав 3300 леїв (понад 5 тисяч гривень. – ЄП)", - сказала Статі.

22 грудня 2020 року на площі Великого національного зібрання в центрі Кишинева відбувся протест фермерів. Присутні на деякий час заблокували проїжджу частину проспекту Штефана чел Маре.

Один з фермерів на тракторі проорав борозну на газоні біля Арки перемоги. "Це символічна перша борозна. Ми не здаємося", - заявили учасники протесту.

Правоохоронні органи склали протокол про адміністративне правопорушення.