У Кишиневі фермери відновили протест і погрожують блокувати кордон з Румунією

У Кишиневі, столиці Молдови, після триденної перерви відновився протест фермерів з вимогою відставки уряду та дострокових парламентських виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker і TV8.

Минулого тижня три дні тривала "блокада" парламенту. До фермерів приєдналися також представники готельно-ресторанного бізнесу і транспортники, останні є і сьогодні.

Спершу вимогами протестувальників були пільги та компенсації і пояснення, чому парламент поспіхом прийняв проєкт бюджетно-податкової політики без урахування вимог аграріїв.

Згодом додалися вимоги про негайну відставку уряду Іона Кіку, розпуск парламенту і дострокові парламентські вибори.

Напередодні відбулася зустріч представників мітингувальників з міністром сільського господарства, але без конкретних результатів.

На площі Великого національного зібрання перед будівлею уряду зібралося близько 200 людей, вимагаючи, щоб до них на перемовини вийшли прем’єр та міністри економіки і сільського господарства. Деякі фермери прибули зі своїми тракторами.

Мітингувальники також погрожують за допомогою тракторів блокувати фури з продуктами на кордоні, що прямують з країни або в країну. Для цього ще близько 30 тракторів рушили до пункту пропуску Леушень, що на кордоні з Румунією.