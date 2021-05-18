В Кишиневе оштрафовали фермера, который в рамках протеста пропахал борозду на газоне

В Молдове оштрафовали водителя трактора, который в декабре прошлого года во время протеста фермеров в центре Кишинева прокопал борозду на газоне.

Об этом сообщает молдавский портал Newsmaker, пишет "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря кишиневской полиции Натальи Стати, фермеру выписали штраф за умышленное повреждение чужого имущества и мелкое хулиганство.

"За нарушение законодательства мужчину оштрафовали на основании ст. 104 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и ст. 354 (мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях. Размер штрафа составил 3300 леев (более 5000 гривен. - ЕП)", - сказала Стати.

22 декабря 2020 года на площади Великого национального собрания в центре Кишинева проходил протест фермеров. Присутствующие на некоторое время заблокировали проезжую часть проспекта Штефана чел Маре.

Один из фермеров на тракторе пропахал борозду на газоне возле Арки победы. "Это символическая первая борозда. Мы не сдаемся", - заявили протестующие.

Правоохранительные органы составили протокол об административном правонарушении.