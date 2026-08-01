Сибіга про пекельну ніч у Києві: терміново потрібні додаткові системи ППО і перехоплювачі

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія цієї ночі влаштувала справжнє пекло у Києві та наголосив на потребі термінового зміцнення української ППО.

Про це очільник МЗС написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

"Пекельна ніч у Києві. В результаті жорстокої атаки Росії, під час якої було випущено три десятки балістичних ракет, загинуло щонайменше 9 осіб, а 23 отримали поранення. Це вже другий такий масштабний удар лише за два дні", – заявив міністр.

Не зумівши досягти своїх цілей на полі бою, Росія посилює повітряні атаки та терор проти цивільного населення, додав Сибіга.

"Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також перехоплювачів. Швидкість прийняття рішень та поставок має вирішальне значення. Кожне рішення, що зміцнює оборону українського неба, рятує людські життя, тоді як кожна затримка призводить до смертей та воєнних злочинів", – підкреслив Сибіга.

Внаслідок ворожих ударів балістикою по Києву в ніч на 1 серпня загинуло щонайменше 9 людей.

Через ворожу атаку на Київщині горіло промислове підприємство.