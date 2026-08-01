Латвія закрила кордон з Білоруссю

Латвія ввечері у п'ятницю закрила кордон із Білоруссю, людей закликали використовувати інші маршрути для повернення до країни.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава, пише "Європейська правда".

За словами міністра, через технічні причини перетин латвійсько-білоруського кордону наразі неможливий.

"З технічних причин кордон між Латвією та Білоруссю закрито. Просимо тих, хто ще не повернувся до Латвії, скористатися іншими маршрутами", – написав Домбрава у соцмережі Facebook.

У Державній прикордонній службі Латвії підтвердили LSM, що на пункті прикордонного контролю "Патернієки" виникли збої в роботі інформаційних систем, через що здійснення прикордонного контролю тимчасово неможливе.

Прикордонна служба пообіцяла оновлювати інформацію щодо можливості перетину кордону на своєму офіційному сайті.

Латвійська установа з реагування на кіберінциденти Cert.lv повідомила, що наявна інформація не свідчить про зовнішнє втручання в роботу інформаційних систем пункту пропуску. Йдеться про локальні технічні проблеми, а фахівці надають необхідну підтримку прикордонній службі, яка продовжує з'ясовувати обставини інциденту.

Напередодні у четвер Домбрава рекомендував громадянам Латвії утриматися від поїздок до Білорусі або повернення звідти. Він пояснив це тим, що в умовах міграційної гібридної атаки, яку, за його словами, веде Білорусь, безпечне пересування між двома країнами може бути ускладненим.

Латвія закрила прикордонний пункт "Сілене" з Білоруссю у 2023 році, посилаючись на тиск з боку нелегальної міграції. "Патернієки" з того часу залишається єдиним діючим пунктом пропуску між двома країнами.

Раніше прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що за нещодавнім сплеском спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до його країни стоїть "вище керівництво російської мафії".

На тлі зростання потоку нелегальної міграції до Латвії прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив про готовність активізувати технологічне співробітництво.