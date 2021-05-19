Венгрия заблокировала декларацию ЕС по израильско-палестинскому конфликту

Министры иностранных дел Европейского Союза призвали к прекращению огня между Израилем и палестинской исламистской группой ХАМАС и усилили гуманитарную помощь для сектора Газа, но не смогли достичь единства, которое может предоставить ЕС рычаги в миротворческой деятельности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Венгрия, ближайший союзник Израиля в ЕС, отказалась присоединиться к другим 26 министрам иностранных дел в призыве к перемирию во время видеоконференции, созванной главой внешней политики ЕС Жозепом Боррелем.

"У меня общая проблема с этими европейскими заявлениями в отношении Израиля... Они обычно очень односторонние, и эти заявления не помогают, особо не при нынешних обстоятельствах, когда напряжение настолько высоко", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Тем не менее другие министры пообещали, что ЕС попытается возобновить мирный процесс вместе с США, Россией и ООН.

"Как минимум, мы можем попытаться добиться прекращения огня, затем предоставить гуманитарную помощь, а затем увидеть, что можно сделать для восстановления ближневосточного мирного процесса для устранения первопричин насилия", - заявил министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил журналистам в Париже, что ближневосточный квартет посредников, в состав которого входят ЕС, Россия, ООН и США, является правильным форумом, который потребует возобновления израильско-палестинского мирного процесса, отмирающего с 2014 года.

"Мы должны как можно быстрее возобновить мирный процесс и найти путь к диалогу", - сказал он.

За неделю вооруженного конфликта в секторе Газа были убиты 149 палестинцев, четверо из них - за последние сутки. В то же время Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.