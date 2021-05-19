Франція відкриває ресторани, музеї та послаблює комендантську годину

У Франції в середу почався другий етап скасування коронавірусних обмежень, включаючи відновлення робіт терас в кафе та послаблення комендантської години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Барам, кафе і ресторанам з 19 травня дозволено відкривати літні майданчики тільки на відкритому повітрі. Всі заклади громадського харчування в країні були закриті з жовтня і працювали тільки на винос. Проте будуть діяти правила щодо максимум шість осіб за столом.

Комендантська година тепер буде починатися на дві години пізніше - з 21:00 і буде діяти до 6 ранку.

Магазини, які класифікуються як другорядні, були закриті по всій країні з 3 квітня, але тепер всі вони можуть відновити роботу, хоча і з жорсткими обмеженнями на кількість клієнтів.

Музеї, кінотеатри, театри та інші культурні об'єкти також можуть відкритися, з обмеженнями за кількістю людей на квадратний метр. Більшість музеїв і туристичних об'єктів працюють тільки по заздалегідь заброньованих квитках.

Також будуть дозволені заняття спортом на відкритому повітрі. Спортивні стадіони можуть відновити роботу з лімітом 800 глядачів в закритих приміщеннях і 1000 глядачів на відкритих майданчиках.

У громадських місцях будуть дозволені зібрання до 10 осіб (в даний час 6 осіб).

Тренажерні зали залишаються закритими. Як і раніше рекомендується робота з дому. Туристам з більшості країн, що не входять в ЄС (за винятком Великобританії, Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї, Ізраїлю, Японії та Сінгапуру), в'їзд заборонений.

Правила щодо масок залишаються чинними, вони обов'язкові в закритих громадських місцях та на вулицях в багатьох великих містах Франції. Штраф за невиконання вимог - 135 євро.