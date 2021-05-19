Франция открывает рестораны, музеи и ослабляет комендантский час

Во Франции в среду начался второй этап отмены коронавирусных ограничений, включая возобновление работ террас в кафе и ослабление комендантского часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Барам, кафе и ресторанам с 19 мая разрешено открывать летние площадки только на открытом воздухе. Все заведения общественного питания в стране были закрыты с октября и работали только на вынос. Однако будут действовать правила максимум шесть человек за столом.

Комендантский час теперь будет начинаться на 2:00 позже - с 21:00 и будет действовать до 6 утра.

Магазины, которые классифицируются как второстепенные, были закрыты по всей стране с 3 апреля, но теперь все они могут возобновить работу, хотя и с жесткими ограничениями на количество клиентов.

Музеи, кинотеатры, театры и другие культурные объекты также могут открыться с ограничениями по количеству человек на квадратный метр. Большинство музеев и туристических объектов работают только по заранее забронированным билетам.

Также будут разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Спортивные стадионы могут возобновить работу с лимитом 800 зрителей в закрытых помещениях и 1000 зрителей на открытых площадках.

В общественных местах будут разрешены собрания до 10 человек (в настоящее время 6 человек).

Тренажерные залы остаются закрытыми. По-прежнему рекомендуется работа из дома. Туристам из большинства стран, не входящих в ЕС (за исключением Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Израиля, Японии и Сингапура), въезд запрещен.

Правила масок остаются в силе, они обязательны в закрытых общественных местах и ​​на улицах во многих крупных городах Франции. Штраф за невыполнение требований - 135 евро.