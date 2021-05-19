У Варшаві закривають коронавірусний польовий госпіталь, що діяв з осені

У Варшаві через покращення епідемічної ситуації закривають польовий госпіталь для хворих на коронавірус, який розгорнули в кінці жовтня 2020 року на національному стадіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Це перший польовий госпіталь, відкритий у Польщі з початком осінньої хвилі епідемії. Останнього пацієнта з нього мають виписати наступної неділі, повідомив керівник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворжик.

За час роботи госпіталю, допомогу у ньому отримали понад 1,8 тисячі пацієнтів, а у центрі вакцинації зробили чверть мільйона щеплень.

Нагадаємо, Польща продовжує вихід з жорсткого карантину. З 21 травня дозволять роботу кінотеатрів, театрів і концертних залів.

Після піку епідемії у квітні, коли реєстрували до 35 тисяч хворих щодня, кількість заражень продовжує спадати. Останній тиждень показники не перевищували 4 тисяч за добу.