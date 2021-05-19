В Варшаве закрывают коронавирусный полевой госпиталь, действовавший с осени

В Варшаве из-за улучшения эпидемической ситуации закрывают полевой госпиталь для больных коронавирусом, который развернули в конце октября 2020 году на национальном стадионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Это первый полевой госпиталь, открытый в Польше с началом осенней волны эпидемии. Последнего пациента из него должны выписать в следующее воскресенье, сообщил руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворжик.

За время работы госпиталя помощь в нем получили более 1,8 тысячи пациентов, а в центре вакцинации сделали четверть миллиона прививок.

Напомним, Польша продолжает выход из жесткого карантина. С 21 мая позволят работу кинотеатров, театров и концертных залов.

После пика эпидемии в апреле, когда регистрировали до 35 000 больных ежедневно, количество заражений продолжает спадать. За последнюю неделю показатели не превышали 4 тысяч в сутки.