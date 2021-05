Посли G7 привітали українців з Днем вишиванки

Посли країн Групи семи привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає Україні гарного Дня вишиванки!", - йдеться у повідомленні у Twitter.

The G7 Ambassadors’ Reform Group wishes 🇺🇦 a very happy #VyshyvankaDay ! Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає 🇺🇦 гарного Дня вишиванки! #ДеньВишиванки pic.twitter.com/U31plrDXqO

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс також опублікувала своє фото у вишиванці.

On my way to Odesa fully kitted out for #vshyvanka day! #ukraine pic.twitter.com/6vkSKxEBau