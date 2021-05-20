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Посли G7 привітали українців з Днем вишиванки

Четвер, 20 травня 2021, 09:11

Посли країн Групи семи привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає Україні гарного Дня вишиванки!", - йдеться у повідомленні у Twitter.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс також опублікувала своє фото у вишиванці.

"По дорозі до Одеси в повній екіпіровці до Дня вишиванки", - написала вона у Twitter.

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