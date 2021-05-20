Посли G7 привітали українців з Днем вишиванки
Четвер, 20 травня 2021, 09:11
Посли країн Групи семи привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає Україні гарного Дня вишиванки!", - йдеться у повідомленні у Twitter.
The G7 Ambassadors’ Reform Group wishes 🇺🇦 a very happy #VyshyvankaDay!— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 20, 2021
Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає 🇺🇦 гарного Дня вишиванки!#ДеньВишиванки pic.twitter.com/U31plrDXqO
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс також опублікувала своє фото у вишиванці.
On my way to Odesa fully kitted out for #vshyvanka day! #ukraine pic.twitter.com/6vkSKxEBau— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 20, 2021
"По дорозі до Одеси в повній екіпіровці до Дня вишиванки", - написала вона у Twitter.
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