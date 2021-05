Послы G7 поздравили украинцев с Днем вышиванки

Послы стран Группы семи поздравили украинцев с Днем вышиванки и опубликовали совместное фото в вышиванках.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ желает Украине хорошего Дня вышиванки", - говорится в сообщении в Twitter.

The G7 Ambassadors’ Reform Group wishes 🇺🇦 a very happy #VyshyvankaDay ! Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає 🇺🇦 гарного Дня вишиванки! #ДеньВишиванки pic.twitter.com/U31plrDXqO

Посол Великобритании Мелинда Симмонс также опубликовала свое фото в вышиванке.

On my way to Odesa fully kitted out for #vshyvanka day! #ukraine pic.twitter.com/6vkSKxEBau