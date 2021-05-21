У Греції другий день борються з великою лісовою пожежею на захід від Афін

Грецькі пожежники другий день борються з великою лісовою пожежею в районі Коринфа на захід від Афін, при цьому за ніч через стихію було евакуйовано ще більше поселень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Глава цивільного захисту Нікос Хардаліас заявив в п'ятницю, що згоріло понад 4000 гектарів, в основному ліси в гористій місцевості.

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Були зруйновані також десятки будинків, в основному будинки відпочинку або невеликі житлові будинки за межами сіл.

Пожежа, що спалахнула пізно ввечері в середу недалеко від села Схінос, зростала у зв’язку з ураганними вітрами. Їдкий дим від пожежі через сильні вітри поширився на грецьку приблизно за 70 кілометрів.

В якості запобіжного заходу вночі були евакуйовані ще три населених пункти і один монастир – на додачу до евакуйованих раніше.

У п’ятницю вранці понад 300 пожежників, наземні команди, військовослужбовці та добровольці боролися з вогнем, а також 21 літак і вертоліт, що скидає воду.

За словами Хардаліаса, незважаючи на "виключно важкі обставини", вдалося не допустити, щоб полум'я досягло заповідної зони на південь від основного вогнища пожежі, і розширилося далі на схід в сторону міста Мегара.

Вогонь знищив лінії електропередач, спричинивши відключення електрики, і досяг сусіднього узбережжя.

Лісові пожежі - звичайне явище в спекотне та сухе літо в Греції, але ця пожежа почалася задовго до літньої спеки. Минулого тижня в країні була не по сезону спекотна погода.

У 2018 році в результаті пожежі на схід від Афін загинуло понад 100 осіб.